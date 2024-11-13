Базылюк пропустит этап Гран-при России в Москве из-за недавней травмы

Маргарита Базылюк пропускает этап Гран-при России в Москве из-за травмы.

Фигуристка планирует выступить на этапе в Санкт-Петербурге, который пройдет 20-24 ноября. Ранее стало известно, что на турнире в Москве Базылюк заменит Алиса Двоеглазова.

«Из-за недавней травмы Маргарита выступит не в Москве, а через неделю в Санкт-Петербурге. Она катается всего три дня после перерыва», – сообщил источник ТАСС .