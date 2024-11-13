Базылюк пропустит этап Гран-при России в Москве из-за недавней травмы
Маргарита Базылюк пропускает этап Гран-при России в Москве из-за травмы.
Фигуристка планирует выступить на этапе в Санкт-Петербурге, который пройдет 20-24 ноября. Ранее стало известно, что на турнире в Москве Базылюк заменит Алиса Двоеглазова.
«Из-за недавней травмы Маргарита выступит не в Москве, а через неделю в Санкт-Петербурге. Она катается всего три дня после перерыва», – сообщил источник ТАСС.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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