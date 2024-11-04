Степанова и Букин – самые проверяемые РУСАДА фигуристы за девять месяцев 2024-го

Пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин чаще всех проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по сентябрь 2024 года.

Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС. За девять месяцев Степанова и Букин проходили тестирование трижды.

По два раза были проверены Дмитрий Алиев, Маргарита Базылюк, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Владислав Дикиджи, Арсений Федотов, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Девид Нарижный, Иван Рамзенков и Евгений Семененко. Всего РУСАДА проверило на допинг 61 фигуриста.

В октябре Степанова и Букин одержали победу на этапе Гран-при России в Магнитогорске.