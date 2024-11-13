Базылюк не выступит на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, ее заменит Двоеглазова
Маргарита Базылюк не выступит на юниорском этапе Гран-при России в Москве.
Фамилия фигуристки пропала из списка участников турнира, который пройдет 14-15 ноября в Москве.
Базылюк заменит Алиса Двоеглазова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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