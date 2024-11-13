Боброва о произвольной Мишиной и Галлямова: «Они не делают это как Майкл Джексон. А это на самом деле несложно»
Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Красноярске.
В произвольной программе они выступают под попурри песен Майкла Джексона.
«Я очень неравнодушна к этой паре, очень их люблю. Они действительно очень стабильные, мастеровитые. И когда они выходят, не приходится в них сомневаться. Но также я хочу отдать им должное за то, что они попробовали рискнуть со стилем в произвольной программе.
Да, Майкл Джексон. Я вижу, что пока это очень далеко от того, что они могут и должны сделать. И меня это очень расстраивает.
Они же не просто эти движения поставили, а наверняка смотрели, как это делал Майкл Джексон. Но они не делают это как Майкл Джексон. А это на самом деле несложно.
Им в отдельных движениях не хватает фиксации, резкости. Очень хочется им пожелать, чтобы они все-таки доделали эту программу. И чтоб они доказали, что могут катать разные стили», — сказала Боброва.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий