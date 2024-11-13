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Боброва о произвольной Мишиной и Галлямова: «Они не делают это как Майкл Джексон. А это на самом деле несложно»

Екатерина Боброва рассказала, чего не хватает произвольной Мишиной и Галлямова.

Ранее Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Красноярске.

В произвольной программе они выступают под попурри песен Майкла Джексона. 

«Я очень неравнодушна к этой паре, очень их люблю. Они действительно очень стабильные, мастеровитые. И когда они выходят, не приходится в них сомневаться. Но также я хочу отдать им должное за то, что они попробовали рискнуть со стилем в произвольной программе.

Да, Майкл Джексон. Я вижу, что пока это очень далеко от того, что они могут и должны сделать. И меня это очень расстраивает.

Они же не просто эти движения поставили, а наверняка смотрели, как это делал Майкл Джексон. Но они не делают это как Майкл Джексон. А это на самом деле несложно.

Им в отдельных движениях не хватает фиксации, резкости. Очень хочется им пожелать, чтобы они все-таки доделали эту программу. И чтоб они доказали, что могут катать разные стили», — сказала Боброва.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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