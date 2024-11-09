Алина Горбачева: «Буду стараться показывать хороший сальхов на соревнованиях. Очень много накатывала с ним программу и уже в нем уверена»

Алина Горбачева намерена исполнять четверной сальхов в сезоне.

9 ноября фигуристка выйдет на лед этапа Гран-при России в Красноярске.

– Как твоя тренировка прошла?

– Хорошо, сальхов получался. Четыре из четырех сделала, поэтому довольна.

– Можно ли сказать, что ты пойдешь на него в соревновании?

– Да, конечно, я накатывала с ним программу очень много и я уже в нем уверена. Поэтому буду стараться показывать хороший сальхов на соревнованиях.

– Я знаю, что ты приехала со своей собачкой. Ее зовут?..

– Бекки. Она меня очень сильно подбадривает и забирает какое-то волнение на себя.

Волнение присутствует всегда, стараюсь его правильно направить в нужную сторону, чтобы оно только помогало.

– После тренировки у тебя есть какой-то восстановительный процесс?

– Я всегда заминаюсь, конечно же. Раскатываюсь на ролле, делаю растяжку. Вечером делаю всегда после обычных тренировок даже какое-то восстановление. Либо штаны лимфодренажные, либо массаж, баня, перкуссионный массажер. Всегда что-то у меня есть, – ответила Горбачева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.