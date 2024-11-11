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Софья Федченко: «Горбачева – молодец, в произвольной справилась с нервами. У нее период взросления, ей нужно справляться с психологическим состоянием»

Тренер Горбачевой прокомментировала ее выступление на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка заняла второе место. В произвольной она c ошибкой исполнила четверной сальхов. 

«Алина – молодец, в произвольной справилась со своими нервами. Дальше будем усложняться и показывать более чистые программы. Есть такое замечательное выражение: нельзя выиграть короткую программу, но можно проиграть произвольную программу.

Чтобы победить, нужно было чисто откатать в короткой программе. Алина перед этим стартом была в прекрасной физической форме. У нее период взросления, ей в первую очередь нужно справляться со своими нервами и психологическим состоянием», – сказала Софья Федченко.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
женское катание
Алина Горбачева
Софья Федченко
logoСерия Гран-при России
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