Софья Федченко: «Горбачева – молодец, в произвольной справилась с нервами. У нее период взросления, ей нужно справляться с психологическим состоянием»
Тренер Горбачевой прокомментировала ее выступление на Гран-при в Красноярске.
Фигуристка заняла второе место. В произвольной она c ошибкой исполнила четверной сальхов.
«Алина – молодец, в произвольной справилась со своими нервами. Дальше будем усложняться и показывать более чистые программы. Есть такое замечательное выражение: нельзя выиграть короткую программу, но можно проиграть произвольную программу.
Чтобы победить, нужно было чисто откатать в короткой программе. Алина перед этим стартом была в прекрасной физической форме. У нее период взросления, ей в первую очередь нужно справляться со своими нервами и психологическим состоянием», – сказала Софья Федченко.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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