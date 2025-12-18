Тарасова поздравила Авербуха с 52-летием: «Желаю творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит программы»
Тарасова пожелала Авербуху творческих успехов в день рождения.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения Илью Авербуха.
Сегодня серебряному призеру Олимпийских игр, хореографу Авербуху исполнилось 52 года.
«Я бы пожелала ему прекрасной жизни со своими детьми. А также творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит [программы], и чтобы он ставил‑ставил‑ставил!» – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
