Тарасова поздравила Авербуха с 52-летием: «Желаю творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит программы»

Тарасова пожелала Авербуху творческих успехов в день рождения.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения Илью Авербуха.

Сегодня серебряному призеру Олимпийских игр, хореографу Авербуху исполнилось 52 года.

«Я бы пожелала ему прекрасной жизни со своими детьми. А также творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит [программы], и чтобы он ставил‑ставил‑ставил!» – сказала Тарасова.