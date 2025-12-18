Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу «Кошки»

Фигуристка Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу.

Фигуристка Анна Фролова выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге с прошлогодней произвольной программой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Фролова на чемпионате России будет исполнять прошлогоднюю произвольную программу на музыку из мюзикла «Кошки», – сказал источник.

Произвольная программа Фроловой для текущего сезона была поставлена под песню Miracle в исполнении певицы Сары Брайтман.