Щербакова на вопрос Ягудина о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022: «У меня есть мнение на этот счет, но мне кажется неэтичным отвечать на этот вопрос»

Ягудин задал Щербаковой вопрос о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин задал Анне Щербаковой вопрос о тройном акселе Александры Трусовой на Играх-2022 в Пекине.

Щербакова победила на Олимпиаде-2022, занявшая второе место Трусова упала с тройного акселя в короткой программе.

Ягудин, Щербакова и Михаил Коляда комментировали тренировку женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге в эфире Первого канала.

« По твоему мнению, попытка Саши Трусовой исполнить тройной аксель – это был риск?» – сказал Ягудин.

«Безусловно, у меня есть мнение на этот счет, но мне кажется все-таки неэтичным отвечать на этот вопрос», – ответила Щербакова.

Ягудин задал тот же вопрос Коляде – тот сказал, что воздержится от ответа.