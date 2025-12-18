Щербакова на вопрос Ягудина о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022: «У меня есть мнение на этот счет, но мне кажется неэтичным отвечать на этот вопрос»
Ягудин задал Щербаковой вопрос о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022.
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин задал Анне Щербаковой вопрос о тройном акселе Александры Трусовой на Играх-2022 в Пекине.
Щербакова победила на Олимпиаде-2022, занявшая второе место Трусова упала с тройного акселя в короткой программе.
Ягудин, Щербакова и Михаил Коляда комментировали тренировку женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге в эфире Первого канала.
«По твоему мнению, попытка Саши Трусовой исполнить тройной аксель – это был риск?» – сказал Ягудин.
«Безусловно, у меня есть мнение на этот счет, но мне кажется все-таки неэтичным отвечать на этот вопрос», – ответила Щербакова.
Ягудин задал тот же вопрос Коляде – тот сказал, что воздержится от ответа.
