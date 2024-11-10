Алина Горбачева: «Буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая»
Алина Горбачева хочет добавить еще один четверной сальхов в произвольную.
Сегодня фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске (210,36 балла), исполнив квад. Победила Анна Фролова (218,91), третьей стала Софья Акатьева (208,63).
«Эмоции смешанные, но я больше рада, потому что после короткой программы была далеко за тройкой (на шестом месте – Спортс’‘).
Сделали выводы с тренерами, буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая, хочется выступать чисто всегда и усложняться», – сказала Горбачева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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