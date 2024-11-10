Алина Горбачева: «Буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая»

Алина Горбачева хочет добавить еще один четверной сальхов в произвольную.

Сегодня фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске (210,36 балла), исполнив квад . Победила Анна Фролова (218,91), третьей стала Софья Акатьева (208,63).

«Эмоции смешанные, но я больше рада, потому что после короткой программы была далеко за тройкой (на шестом месте – Спортс’‘).

Сделали выводы с тренерами, буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая, хочется выступать чисто всегда и усложняться», – сказала Горбачева .