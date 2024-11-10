12

Татьяна Тарасова: «Было видно, что Муравьева болела недавно, еле дышала. Все девочки старались, но кончились силы»

Татьяна Тарасова отметила тяжелое самочувствие у Софьи Муравьевой на Гран-при.

Сегодня Муравьева стала четвертой на этапе Гран-при России в Красноярске (200,48 балла). Победила Анна Фролова (218,91), второй стала Алина Горбачева (210,36), третьей – Софья Акатьева (208,63)

«Все девочки старались, но кончились силы. Произвольная программа – тяжелая вещь. По Муравьевой, к примеру, было видно, что болела недавно, еле дышала. Теперь надо всем отдохнуть, поесть, поспать.

Молодец Алина Горбачева, четверной показала, хотя и с помарками. На разминке вообще были шикарные прыжки. На этапах Гран-при девочки прыгают четверные, и не одна, это говорит о многом. Сложно сказать, какой из этапов был сильнее. Каждый был хорош по-своему, везде была упорная борьба», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Плющенко – Муравьевой: «Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
женское катание
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы
17сегодня, 04:40
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Угожаев победил, Гуменник – 2-й, Самсонов – 3-й, Мозалев – 4-й, Алиев – 5-й
118611 минут назад
Анна Фролова: «Меня подстегнуло нахождение здесь Загитовой, Медведевой, Щербаковой и Трусовой. Я подумала: «Надо как-то себя продемонстрировать»
26сегодня, 12:04
Акатьева о бронзе на Гран-при России: «Волнение и доля сомнений не дали показать свой максимум. Четверной тулуп пока на стадии тренировки»
20сегодня, 11:30
Алина Горбачева: «Буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая»
14сегодня, 11:22
Плющенко – Муравьевой: «Главное – не опускать руки и идти дальше. Сезон только начался»
53сегодня, 11:09
Искусственный интеллект и высокие технологии: ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой. Приходите 15 ноября на «ЦСКА-Арену»!
6сегодня, 11:00Реклама
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Фролова победила, Горбачева – 2-я, Акатьева – 3-я, Муравьева – 4-я
1469сегодня, 10:59
Горбачева с ошибкой исполнила четверной сальхов в произвольной программе на Гран-при в Красноярске
3сегодня, 10:24
Елизавета Худайбердиева: «Медали очень важны. Для чего мы еще катаемся? Мы спортсмены, нас конкуренция по-хорошему злит»
4сегодня, 09:49
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
4сегодня, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
30вчера, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
вчера, 12:03
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
2вчера, 10:05
«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
1вчера, 08:38
Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»
18 ноября, 13:55
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
8 ноября, 13:52
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
128 ноября, 09:10Фото
Боброва о программах Бойковой и Козловского: «По моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная»
27 ноября, 13:59
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
7 ноября, 13:30Кино