Татьяна Тарасова: «Было видно, что Муравьева болела недавно, еле дышала. Все девочки старались, но кончились силы»

Татьяна Тарасова отметила тяжелое самочувствие у Софьи Муравьевой на Гран-при.

Сегодня Муравьева стала четвертой на этапе Гран-при России в Красноярске (200,48 балла). Победила Анна Фролова (218,91), второй стала Алина Горбачева (210,36), третьей – Софья Акатьева (208,63)

«Все девочки старались, но кончились силы. Произвольная программа – тяжелая вещь. По Муравьевой, к примеру, было видно, что болела недавно, еле дышала. Теперь надо всем отдохнуть, поесть, поспать.

Молодец Алина Горбачева, четверной показала, хотя и с помарками. На разминке вообще были шикарные прыжки. На этапах Гран-при девочки прыгают четверные, и не одна, это говорит о многом. Сложно сказать, какой из этапов был сильнее. Каждый был хорош по-своему, везде была упорная борьба», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

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