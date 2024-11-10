Все ждали дуэль учениц Тутберидзе и Плющенко, а победило «зрелое женское»

Анна Фролова – лидер женского катания в России. Она выиграла очередной (второй для себя) этап Гран-при , хотя в соперницах были чемпионка страны, лидер «Ангелов Плющенко» и квадистка.

Но Фролова в этот раз лучшая.

1. Этап российского Гран-при в Красноярске оказался самым непредсказуемым – на первом месте могла оказаться любая. Предыдущие соревнования такой интриги не дарили: Фролова легко победила на старте серии, Аделия Петросян – неделю назад.

Теперь же за топ-3 боролись сразу несколько звезд: экс-чемпионка России Софья Акатьева , прима академии Евгения Плющенко Софья Муравьева , чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева . Для всех этап в Красноярске – дебют в этом сезоне, поэтому форма оставалась загадкой.

Короткая программа не внесла ясности: Акатьева и Горбачева ошиблись на каскадах, Муравьева выглядела слишком зажатой (и смазала вращение). А вот Фролова взяла стабильностью – после первого дня лидировала именно она.

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2. Несмотря на неидеальные прокаты, все четыре фигуристки претендовали на победу. При этом по заявке именно Фролова выглядела слабым звеном – стартовый каскад 3-2, а в бонусной зоне – только секвенция и сольные прыжки.

Но этого хватило – даже с недокрученным сальховом, дорожкой шагов второго уровня и двумя вращениями третьего.

Анна в 19 лет – амбассадор зрелого женского катания России. И тут сыграли роль два фактора: возраст и стабильность. Возможно, если бы кто-то из ровесниц Фроловой был надежнее, символом стала бы не Анна.

Если кто-то забыл, то штамп «зрелое женское» появился в эпоху супертинейджеров Тутберидзе и тоски по более взрослому и компонентному катанию в стиле Каролины Костнер.

«Не хочу себя нахваливать, начинаю себя неловко чувствовать. Надо не расслабляться и набирать дальше, но собой довольна. Здесь было сложнее, чем в Магнитогорске, не без ошибок, но удалось откатать неплохо. С борьбой, на характере, мне нравятся такие выступления. Радует, что справляюсь и продолжаю цепляться, даже когда шансов может быть немного».

3. До начала этапа ожидалась дуэль учениц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Акатьева возвращается после травмы и перерыва в полтора года; Муравьева начинала покорение взрослого спорта вместе с ней, а за два сезона уверенно закрепилась в лидерах сборной.

Впрочем, в Красноярске яркого противостояния не получилось.

Акатьева заявила четверной тулуп – до травмы она прыгала триксель и два квада: тулуп и сальхов. Но в прокате прыжок не получился, хотя на 6-минутной разминке Софья успешно его приземлила. А вот во время выступления засомневалась в последний момент и сделала бабочку. Далее шел каскад 3-2, а на риттбергере в конце программы судьи поставили недокрут.

При этом она вторая по технике среди всех участниц (73,30), опередила Фролову на 1,56 балла. Да и вообще, Софью с Анной в произвольной разделило меньше балла.

4. Акатьева смотрелась уставшей и очень грустной.

Примерно такие же чувства проецировала Софья Муравьева: после выступления положила ладонь на грудь, тяжело дышала, а во время ожидания оценок громко кашляла. Вероятно, прочности хватило только на короткую – в произвольной сказалась болезнь.

Муравьева упала на тройном риттбергере, оставшись без каскада. Во второй половине силы покинули Софью – и ошибок стало еще больше: степ-аут на недокрученном лутце, опять ошибка на комбинированном вращении. И симптоматичная для «Ангелов» сбавка за нарушение времени.

После проката Муравьева почти плакала, а Плющенко только утешал: «Главное, не отпускать руки и идти дальше. Сезон только начался».

Преимущества в короткой не хватило – и Софья осталась без пьедестала. До этого на этапах Гран-при она не опускалась ниже второго места.

5. Единственная фигуристка, которая рискнула в произвольной, – Алина Горбачева. В последнее время четверной сальхов в ее прокатах – скорее редкое исключение, чем стабильный элемент. Так что приземление на две ноги можно считать успехом.

Даже недокрученный квад стоит не намного меньше, чем каскад 3-2. Впрочем, такой у Алины тоже был. Так что никто из лидеров не избежал элемента, за который у нас так часто критикуют иностранных фигуристок.

По технике Горбачева – лучшая на этом этапе. Но невысокие компоненты (лишь четвертые, отставание от Фроловой почти 5 баллов) и падение в короткой помешали в борьбе за золото. Алина – вторая.

«Сделали выводы с тренерами, буду улучшаться, хочу добавить еще один четверной сальхов и на следующем этапе катать два. Мотивация очень большая, хочется выступать чисто всегда и усложняться».

Впрочем, этот сезон показывает, что сложность – не главное.

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Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Итоговое положение

1. Анна Фролова – 218,91

2. Алина Горбачева – 210,36

3. Софья Акатьева – 208,63

4. Софья Муравьева – 200,48

5. Мария Агаева – 193,80

6. Елизавета Куликова – 190,82

Произвольная программа

1. Алина Горбачева – 147,30

2. Анна Фролова – 144,23

3. Софья Акатьева – 143,26

4. Мария Агаева – 131,83

5. Софья Муравьева – 127,01

6. Елизавета Куликова – 126,43

Фото: РИА Новости /Илья Наймушин, Александр Вильф ; 1tv.ru