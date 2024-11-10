Даниил Самсонов: «У меня есть проблемы в плане выступления на соревнованиях, чуть начинаю нервничать. Недоволен, что прыжки получились такие грязные»

Даниил Самсонов рассказал о проблемах при выступлении на соревнованиях.

Накануне фигурист стал четвертым в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске.

– Как оценишь свой прокат?

– Рад, что мне удалось собраться и не упасть, не сделать бабочку ни с одного элемента, потому что у меня есть некоторые проблемы в плане выступления на соревнованиях. Чуть начинаю нервничать.

Но, конечно же, недоволен, что получились прыжки такие грязные. У меня один четверной всего, каскад 3-3 во второй половине. И я все время делаю ставку на чистое катание, чтобы были большие плюсики за прыжки. Но сегодня (9 ноября – Спортс’‘) как раз наоборот, не было больших плюсов, – сказал Самсонов во влоге Алины Загитовой на Первом канале.