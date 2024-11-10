Василиса Кагановская: «Мы смогли чисто откатать программы. Медаль? Ну, она есть. И хорошо! Но мы не гонимся за наградами»

Кагановская заявила, что они с Некрасовым не гонятся за наградами.

Сегодня Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при России в Красноярске. Победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

«Мы смогли чисто откатать программы. Медаль? Ну, она есть. И хорошо! Но мы не гонимся за наградами.

Продолжим работать, будем стремиться к лучшему. Произвольный танец мы откатали лучше, чем в Питере (на мемориале Панина-Коломенкина).

Были недочеты, но мы довольны. Настроение хорошее», — сказала Кагановская.

— В вашем прокате все внимание приковано к Василисе. Чувствуете себя звездой?

— Если только морской. Для меня главная звезда в прокате — это Максим. Себя я никогда не чувствовала звездой. Может, когда‑нибудь почувствую, – цитирует Кагановскую «Матч ТВ».