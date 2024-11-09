«Физику нагоняли жестко, приходилось «умирать» на льду». Кагановская и Некрасов о подготовке к Гран-при России

Василиса Кагановская и Максим Некрасов довольны выступлением на Гран-при России.

Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце (79,81 балла). Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,17).

«Проехали хорошо. В целом доволен, учитывая, что я после турнира в Питере (Мемориала Панина-Коломенкина – Спортс’‘) сильно болел. Физику нагоняли жестко, приходилось «умирать» на льду», – сказал Некрасов .

«Сегодня было довольно-таки чисто. Рады, что сумели привести себя к старту в хорошую форму», – приводит слова Кагановской Sport24.

«В целом мы довольны, набрали форму, сделали все, что было задумано, было довольно чисто, мы и тренеры довольны. После того, как полностью выздоровели, начали катать прокаты, было тяжело, на самом деле была в новинку подготовка.

Мы очень часто ездили с катка на каток, сколько мы в паре катаемся – месяц у Алексея Горшкова, две недели у Анжелики Крыловой, а тут было туда-сюда. Было в один день, что и у Алексея Горшкова потренировались, а потом к Анжелике Крыловой, наши тренеры решили попробовать вот так. Мы сумели привести себя в хорошую форму к стартам, рады, что видны улучшения.

Музыку нам предложила Анжелика Алексеевна, это была ее идея, чтобы мы взяли Элвиса Пресли, было такое ощущение, что многие возьмут его, мы поняли, что нам это подходит, мы готовы поделиться в этом сезоне с другими этой музыкой», – цитирует Кагановскую ТАСС.