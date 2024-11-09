Николай Угожаев: «После прошлого этапа сделал выводы, сосредоточился на себе. Вроде не на 100% выложился, можно еще лучше»
Фигурист Угожаев заявил, что сделал выводы после этапа Гран-при в Магнитогорске.
Николай Угожаев занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске с результатом 103,54 балла.
– Очень доволен. Мне нравится здесь, для меня это, возможно, счастливая арена. Получилось все, что задумал. После прошлого этапа сделал выводы, сосредоточился на себе и абстрагировался от всего остального. Вроде не на 100% выложился, можно еще лучше.
– Готов катать произвольную только с четверными прыжками?
– Пока не особо, надо свой контент выкатывать. Когда‑нибудь в перспективе, возможно, сделаю.
– Ты катаешь под Linkin Park, будет комфортно, если все будут подпевать?
– Наверное, да, это еще сильнее заряжает. В голове чуть‑чуть тоже подпеваю, – сказал Угожаев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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