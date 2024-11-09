Николай Угожаев: «После прошлого этапа сделал выводы, сосредоточился на себе. Вроде не на 100% выложился, можно еще лучше»

Фигурист Угожаев заявил, что сделал выводы после этапа Гран-при в Магнитогорске.

Николай Угожаев занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске с результатом 103,54 балла.

– Очень доволен. Мне нравится здесь, для меня это, возможно, счастливая арена. Получилось все, что задумал. После прошлого этапа сделал выводы, сосредоточился на себе и абстрагировался от всего остального. Вроде не на 100% выложился, можно еще лучше.

– Готов катать произвольную только с четверными прыжками?

– Пока не особо, надо свой контент выкатывать. Когда‑нибудь в перспективе, возможно, сделаю.

– Ты катаешь под Linkin Park, будет комфортно, если все будут подпевать?

– Наверное, да, это еще сильнее заряжает. В голове чуть‑чуть тоже подпеваю, – сказал Угожаев.