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Угожаев чисто откатал короткую программу с четверными лутцем и флипом на Гран-при в Красноярске, Гуменник недокрутил риттбергер

Угожаев исполнил четверные лутц и флип в короткой на Гран-при в Красноярске.

Сегодня фигуристы представили короткие программы на этапе Гран-при России в Красноярске.

Андрей Мозалев сделал четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной тулуп.

Дмитрий Алиев исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, упал с недокрученного тройного акселя.

Макар Игнатов упал с недокрученного четверного риттбергера, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Петр Гуменник сделал каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной риттбергер (недокрут на галку) и тройной аксель.

Николай Угожаев прыгнул четверной лутц – тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель.

Даниил Самсонов исполнил четверной сальхов с касанием льда рукой на выезде, тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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мужское катание
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
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logoДаниил Самсонов
Николай Угожаев
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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