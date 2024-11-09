Угожаев чисто откатал короткую программу с четверными лутцем и флипом на Гран-при в Красноярске, Гуменник недокрутил риттбергер

Угожаев исполнил четверные лутц и флип в короткой на Гран-при в Красноярске.

Сегодня фигуристы представили короткие программы на этапе Гран-при России в Красноярске. Андрей Мозалев сделал четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной тулуп. Дмитрий Алиев исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, упал с недокрученного тройного акселя. Макар Игнатов упал с недокрученного четверного риттбергера, прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель. Петр Гуменник сделал каскад четверной флип – тройной тулуп, четверной риттбергер (недокрут на галку) и тройной аксель. Николай Угожаев прыгнул четверной лутц – тройной тулуп, четверной флип и тройной аксель. Даниил Самсонов исполнил четверной сальхов с касанием льда рукой на выезде, тройной аксель и тройной лутц – тройной тулуп.