Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»

Елена Вайцеховская высказалась о костюме Макара Игнатова для короткой программы.

Фигурист занимает шестое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (85,10). В прокате он упал с четверного риттбергера.

«Итальянский певец, вокально сопровождающий прокат Макара Игнатова , как бы намекает, что на неделе мужской моды в Милане наш фигурист не затерялся бы...

Но алгоритм остается прежним: чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании.

Картинка с миланского показа – как идея на следующий сезон. Вдруг кому зайдет?

Как сказала на этот счет Донателла Версаче, комментируя креатив своего дома моды, «Это был единственный способ показать трусы!» 🤪» – написала журналист.