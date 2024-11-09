Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
Елена Вайцеховская высказалась о костюме Макара Игнатова для короткой программы.
Фигурист занимает шестое место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (85,10). В прокате он упал с четверного риттбергера.
«Итальянский певец, вокально сопровождающий прокат Макара Игнатова, как бы намекает, что на неделе мужской моды в Милане наш фигурист не затерялся бы...
Но алгоритм остается прежним: чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании.
Картинка с миланского показа – как идея на следующий сезон. Вдруг кому зайдет?
Как сказала на этот счет Донателла Версаче, комментируя креатив своего дома моды, «Это был единственный способ показать трусы!» 🤪» – написала журналист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
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