Петр Гуменник: «Считаю свою прическу интересной. Похожу с длинными волосами, пока не начал лысеть»
Петр Гуменник занимает второе место с результатом 99,44 балла.
– Доволен прокатом, особенно флипом. Стараюсь начинать думать о произвольной. Старался не менять ничего в своей программе, больше начал ее чувствовать. Есть довольно много пространства для дальнейшей работы.
– Почти пробили 100 баллов, обидно?
– Нет. Точно можно будет сказать завтра.
– Как вам публика?
– Да, конечно, чувствовал поддержку. По шуму и громкости это было классно.
– Как готовились к прокату?
– В хорошей форме подошел к старту, хоть и травмировался в июле. Катался какой‑то период в упрощенном режиме, что, возможно, и помогло подготовиться к сезону.
– Как часто слышишь отзывы о своей прическе?
– Самые громкие болельщики – те, кто просят подстричься. Но я стою на своем и на поводу не иду. Я считаю свою прическу интересной. Похожу с длинными, пока не начал лысеть, ха-ха, – сказал Гуменник.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий