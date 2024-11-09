Петр Гуменник: «Считаю свою прическу интересной. Похожу с длинными волосами, пока не начал лысеть»

Фигурист Гуменник доволен прокатом короткой программы на Гран-при в Красноярске.

Петр Гуменник занимает второе место с результатом 99,44 балла.

– Доволен прокатом, особенно флипом. Стараюсь начинать думать о произвольной. Старался не менять ничего в своей программе, больше начал ее чувствовать. Есть довольно много пространства для дальнейшей работы.

– Почти пробили 100 баллов, обидно?

– Нет. Точно можно будет сказать завтра.

– Как вам публика?

– Да, конечно, чувствовал поддержку. По шуму и громкости это было классно.

– Как готовились к прокату?

– В хорошей форме подошел к старту, хоть и травмировался в июле. Катался какой‑то период в упрощенном режиме, что, возможно, и помогло подготовиться к сезону.

– Как часто слышишь отзывы о своей прическе?

– Самые громкие болельщики – те, кто просят подстричься. Но я стою на своем и на поводу не иду. Я считаю свою прическу интересной. Похожу с длинными, пока не начал лысеть, ха-ха, – сказал Гуменник.