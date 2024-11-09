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Софья Акатьева не стала общаться с журналистами после короткой программы на Гран-при России в Красноярске

Софья Акатьева не стала общаться с журналистами на Гран-при России в Красноярске.

Об этом сообщил журналист Sport24 Константин Лесик.

Фигуристка сорвала каскад в короткой программе и с результатом 65,37 балла занимает третье место.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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Красноярье
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