Софья Муравьева: «Каталась не в полную ногу. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что выступает в Красноярске с болезнью.

Муравьева занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (73,47 балла).

«Я не очень довольна своим прокатом, еще не смотрела распечатки, но буду смотреть, что не доделала. Каталась не в полную ногу, на это есть свои причины. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках.

Когда я уже вышла на лед после Ани [Фроловой], было ощущение, что я «не в ногах». Я довольна, что у меня все получилось», – сказала Муравьева.

Фигуристка отметила, что пока не собирается включать тройной аксель в произвольную программу.

«Будем смотреть по ситуации, скорее всего, нет, я его не заявляла, чисто откатать было бы хорошо», – заключила спортсменка.