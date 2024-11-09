Софья Муравьева: «Каталась не в полную ногу. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках»
Фигуристка Софья Муравьева рассказала, что выступает в Красноярске с болезнью.
Муравьева занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (73,47 балла).
«Я не очень довольна своим прокатом, еще не смотрела распечатки, но буду смотреть, что не доделала. Каталась не в полную ногу, на это есть свои причины. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках.
Когда я уже вышла на лед после Ани [Фроловой], было ощущение, что я «не в ногах». Я довольна, что у меня все получилось», – сказала Муравьева.
Фигуристка отметила, что пока не собирается включать тройной аксель в произвольную программу.
«Будем смотреть по ситуации, скорее всего, нет, я его не заявляла, чисто откатать было бы хорошо», – заключила спортсменка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости