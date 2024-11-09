Фролова о разнице во времени: «Планирую выступить на мировой арене, в той же Америке другой часовой пояс, надо быть к этому готовой»

Фигуристка Фролова рассказала, как адаптировалась к часовому поясу в Красноярске.

Анна Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (74,68 балла).

– Прокатом довольна. Он не идеальный, уже во время выступления понимала, где могла сделать лучше. В Магнитогорске по технике прокат был лучше и увереннее. Здесь были шероховатости на дорожке шагов.

– На втором для тебя этапе сложнее?

– Возможно, в моральном плане. Но и в физическом тоже, надеюсь, хватит их на произвольную программу.

– Здесь серьезный состав участниц, это было дополнительной мотивацией?

– Нет, рада всех видеть. В раздевалке позитивная атмосфера, можно поговорить, посмеяться с девочками.

– Вы уже были в Красноярске первой, это добавляет эмоций?

– Эмоций да, но уверенности нет. Никто не будет ставить хороший балл за хорошее выступление в прошлом году.

– Адаптировались к Красноярску?

– Пятый раз здесь выступаю, но до сих пор не адаптировалась. От разницы во времени никак не избавишься. Я планирую выступить на мировой арене, в той же Америке другой часовой пояс, надо быть к этому готовой.

– Не все соперницы чисто откатались. Выиграли вы, или проиграли соперницы?

– Вопрос с подвохом, на который нельзя правильно ответить. Мы все тренируемся сутками, у нас есть болельщики и недоброжелатели. Нельзя кого‑то поднимать, а кого‑то опускать. Мы все проходим через одно и то же, желаю всем удачи завтра, – сказала Фролова.