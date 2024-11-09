  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Софья Муравьева: «Многие пишут, что я грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Я не грустная, я настраиваюсь на прокат»
21

Софья Муравьева: «Многие пишут, что я грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Я не грустная, я настраиваюсь на прокат»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, почему у нее грустное лицо.

Муравьева занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (73,47 балла).

«Многие пишут, что я какая-то грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Когда я настроенная, в себе, я не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат. После Ани (Фроловой) я уже вышла взбодренная», – сказала Муравьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
logoСофья Муравьева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Софья Муравьева: «Каталась не в полную ногу. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках»
1749 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Фролова выиграла короткую программу, Муравьева – 2-я, Акатьева – 3-я, Горбачева – 6-я
1087сегодня, 11:17
Софья Муравьева: «После 18 сложнее входить в сезон с каждым годом. Я проделала большую работу и надеюсь, что смогу ее показать»
21сегодня, 05:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». Гуменник, Алиев, Мозалев, Угожаев, Самсонов, Игнатов выступят с короткими программами
2131 минуту назадLive
⚡️ Гран-при Японии. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Аоки – 3-я, Лью – 4-я, Теннелл – 5-я
698 минут назад
Даниэль Грассль: «Не думал, что спустя столько времени смогу откатать настолько хорошо на первом же Гран-при. Эта медаль многое значит»
114 минут назад
Фролова о разнице во времени: «Планирую выступить на мировой арене, в той же Америке другой часовой пояс, надо быть к этому готовой»
2426 минут назад
Вайцеховская о ритм-танце Худайбердиевой и Базина: «Выбор темы таит в себе некий подводный камень. Отрыв во второй оценке почти в 2 балла сильно смущает»
349 минут назад
Софья Муравьева: «Каталась не в полную ногу. На данный момент я хриплю, немножко болею, я на антибиотиках»
1749 минут назад
Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Красноярске
48сегодня, 11:30
Плющенко о победе Костылевой на Гран-при: «Впереди – путь к ее мечте, усложнение прыжкового контента. Дорогу осилит идущий!»
22сегодня, 11:29
Гран-при России. «Красноярье». Фролова выиграла короткую программу, Муравьева – 2-я, Акатьева – 3-я, Горбачева – 6-я
1087сегодня, 11:17
Ирина Роднина: «Положительные сигналы к нашему возвращению есть, но пока они ни во что не материализовались»
10сегодня, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
29 минут назад
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
2сегодня, 10:05
«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
1сегодня, 08:38
Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»
1вчера, 13:55
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 13:52
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
12вчера, 09:10Фото
Боброва о программах Бойковой и Козловского: «По моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная»
27 ноября, 13:59
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
7 ноября, 13:30Кино
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
86 ноября, 10:56
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
55 ноября, 18:38