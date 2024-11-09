Софья Муравьева: «Многие пишут, что я грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Я не грустная, я настраиваюсь на прокат»
Фигуристка Софья Муравьева рассказала, почему у нее грустное лицо.
Муравьева занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (73,47 балла).
«Многие пишут, что я какая-то грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Когда я настроенная, в себе, я не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат. После Ани (Фроловой) я уже вышла взбодренная», – сказала Муравьева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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