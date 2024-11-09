Софья Муравьева: «Многие пишут, что я грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Я не грустная, я настраиваюсь на прокат»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала, почему у нее грустное лицо.

Муравьева занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске (73,47 балла).

«Многие пишут, что я какая-то грустная – у меня такое строение лица, опущенные глаза. Когда я настроенная, в себе, я не грустная, я настраиваюсь на хороший прокат. После Ани (Фроловой) я уже вышла взбодренная», – сказала Муравьева.