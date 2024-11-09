Софья Муравьева: «После 18 сложнее входить в сезон с каждым годом. Я проделала большую работу и надеюсь, что смогу ее показать»

Софья Муравьева рассказала, что входить в сезон с каждым годом все сложнее.

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию сегодня выйдет на лед этапа Гран-при страны в Красноярске.

– Как настрой?

– Боевой.

– Тройной аксель?

– Ну, пока нет, не будет. Я чуть-чуть хотела понапрыгивать, но мы решили, что пока не будем здесь.

– Хочется спросить про цели на сезон.

– Естественно, два акселя тройных. И если мое тело сможет – четверной сальхов, восстановить его. Это было бы очень круто, потому что после уже 18 [лет] это сложнее. Вообще входить в сезон с каждым годом. Но мы работаем, стараемся.

– Я тебя прекрасно понимаю, но с этим ничего не поделаешь. Это женский организм, такое бывает.

– Я проделала большую работу и я надеюсь, что смогу ее показать, чисто прокатать. Я отрабатывала программы, поменяла какой-то свой тренировочный процесс. Опять же, питание.

По поводу мест, наверное, уже и так понятно, что всегда хочется большего.

– Две программы: черный лебедь в короткой, белый лебедь в произвольной. Как ты вообще решилась на такое?

– Мне очень понравилось, потому что правда такое ни у кого не видела. Я видела только либо совмещенные, либо черный в короткой и другая уже программа, совершенно другая. А так, как я ее сделала, я такого не видела, это был очень интересный опыт, – сказала Муравьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.