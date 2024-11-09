«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о третьем месте в ритм-танце на этапе Гран-при России в Красноярске.
Дуэт набрал 77,04 балла. Лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,17), вторыми идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов (79,81).
«Наши внутренние ощущения весьма спорные», – сказала Миронова.
«Неплохо откатали. С недочетами, но со своей работой справились. Мы сейчас немного потерянные, потому что тренировка у нас была в 8 утра, а по Москве это четыре утра. Третье место промежуточное, пока рано радоваться. Надо настроиться и хорошо выступить завтра», – отметил Устенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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