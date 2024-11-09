Худайбердиева о Базине в ритм-танце: «Считаю, что это лучшая версия Остина Пауэрса в истории фигурного катания»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске (83,17 балла). Фигуристы прокомментировали выступление в эфире Первого канала.
Базин: Очень приятно было на каток приходить, очень уютный. На льду было тоже очень приятно, свободно, катались с настроением.
Худайбердиева: Тоже считаю, что было очень уютно. Очень много зрителей, которые прям с такими глазами пришли посмотреть на танцы на льду! Мне это прям грело сердечко. Я думала, что буду кайфовать и наслаждаться каждой секундой.
– У вас программа под Остина Пауэрса. Сложно вживаться в образ?
Базин: Не сложно. Наверное, мне близок образ легкого такого буйного дурачка. Так что когда Александр Жулин предложил музыку, я сразу сказал «да».
Худайбердиева: Я вообще считаю, что Егор родился и начал заниматься фигурным катанием только для того, чтобы вжиться в этот образ. Он великолепен в нем. Я считаю, что это лучшая версия Остина Пауэрса в истории фигурного катания.
– А кто тогда из ваших соперников Доктор Зло?
Базин: Ой... Да никто, нет такого.
Худайбердиева: У нас скорее просто отношения между мужчиной и женщиной, чем борьба со злом.
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