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  • Олег Васильев о Трусовой: «Если Саша жаждет вернуться, чтобы выиграть ОИ, надо помогать. Когда человек не знает толком, чего хочет, я бы воздержался влиять на решение»
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Олег Васильев о Трусовой: «Если Саша жаждет вернуться, чтобы выиграть ОИ, надо помогать. Когда человек не знает толком, чего хочет, я бы воздержался влиять на решение»

Олег Васильев ответил, нужно ли помочь Александре Трусовой вернуться в спорт.

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова (после свадьбы – Игнатова) не выступала на соревнованиях после 2022 года.

«Первым делом, как мне кажется, следует найти ответ на вопрос: для чего это может быть ей нужно? Если Саша реально жаждет вернуться в спорт, чтобы выиграть золото Олимпиады, и психологически настроена на это, тогда надо ей помогать. Когда человек колеблется, не знает толком, чего хочет, я бы воздержался от того, чтобы как-то влиять на его решение.

Спортсмен, который прошёл через все крупнейшие соревнования – ЧЕ, ЧМ, ОИ – имеет право на свое мнение. Его не нужно направлять в этом отношении как того, кто не знает, что это такое», – сказал олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Васильев.

Также Васильев рассчитывает, что в спорт вернется Камила Валиева, сейчас отбывающая дисквалификацию за допинг.

«Если допустить, что она способна на возвращение по своим физическим и ментальным кондициям, я бы хотел, чтобы она вернулась. В данном случае речь не о жалости или чём-то еще, а о том, что столь выдающийся талант не должен пропадать зря.

Другой вопрос, что четыре года [дисквалификации] в этом возрасте – это больше, чем половина взрослой спортивной жизни. У Валиевой могут измениться взгляды, тело, психология. Поэтому рассуждать, что бы я сделал на ее месте, вообще неправильно», – отметил Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
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