Гран-при Японии. Кагияма, Миура, Цубои, Торгашев, Грассль, Риццо, Браун выйдут на лед с произвольными программами

9 ноября Кагияма и Миура покажут произвольные программы на Гран-при Японии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 10:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Лим Чжу Хон (Южная Корея)

2. Томоки Хиваташи (США)

3. Джейсон Браун (США)

4. Марк Городницкий (Израиль)

5. Габриэле Франджипани (Италия)

6. Маттео Риццо (Италия)

Вторая разминка

7. Юма Кагияма (Япония)

8. Као Миура (Япония)

9. Тацуя Цубои (Япония)

10. Эндрю Торгашев (США)

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

После короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 105,70

2. Као Миура (Япония) – 102,96

3. Тацуя Цубои (Япония) – 85,02

4. Эндрю Торгашев (США) – 84,36

5. Даниэль Грассль (Италия) – 83,01

6. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 81,85

7. Маттео Риццо (Италия) – 81,79

8. Габриэле Франджипани (Италия) – 81,33

9. Марк Городницкий (Израиль) – 77,74

10. Джейсон Браун (США) – 77,08

11. Томоки Хиваташи (США) – 74,59

12. Лим Чжу Хон (Южная Корея) – 74,31

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава