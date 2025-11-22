Плющенко о Костылевой: «Паника из-за второго места на Гран-при, зная, в какой ребенок травме – это как минимум странная реакция»

Плющенко: паника из-за второго места Костылевой на Гран-при – странная реакция.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Елены Костылевой Евгений Плющенко считает, что не стоит паниковать из-за второго места фигуристки на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

«Меня тоже мама в детстве пыталась тренировать и считала, что она больше Мишина все знает, и только когда она полностью доверилась моему тренеру, только тогда я выиграл свой первый чемпионат мира.

Паника из-за второго места на Гран-при, зная, в какой ребенок травме – это как минимум странная реакция, тем более зная, что стоит за первым местом в Москве и за вторым местом в Омске, тем более давая направо и налево всем СМИ интервью о травме Лены», – написал Плющенко.

