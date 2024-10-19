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Гран-при США. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Кам и О’Ши – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и

Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара лидируют после короткой в парах на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,79

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,66

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 68,64

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,11

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 63,05

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,31

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,23

8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 56,69

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
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пары
Рюичи Кихара
сборная Грузии
Дэнни О’Ши
Алиса Ефимова
Даниил Паркман
Алексей Святченко
Миша Митрофанов
Рику Миура
Мария Павлова
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
Кэти Макбет
Анастасия Вайпан-Ло
Люк Дигби
Элли Кам
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
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