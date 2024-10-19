Гран-при США. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Кам и О’Ши – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара лидируют после короткой в парах на Гран-при США.
1-й этап
Аллен, США
Пары
Короткая программа
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 77,79
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,66
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 68,64
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,11
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 63,05
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,31
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 60,23
8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 56,69
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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