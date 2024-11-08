Егор Гончаров: «В танцах на льду можно катать все. Не уходить только в «мэн», «вумэн», «лав» и так далее. Куча тем, которые можно раскрыть»
Щербакова и Гончаров считают, что танцы на льду могут быть не только о любви.
Егор Гончаров: Мне кажется, что в танцах на льду можно катать все. Не уходить только в «мэн», «вумэн», «лав» и так далее. Куча тем, которые можно раскрыть, но это, наверное, тяжело. Все-таки проще показать отношения женщины и мужчины, чем какую-то мегасложную тему.
Но, думаю, мы к этому приходим, равно как и другие пары. Все пробуют что-то новое. Так что, мне кажется, этот стереотип ломается. Анна Щербакова: Мне кажется, наоборот, если пара на протяжении 6-7 сезонов будет катать данную тематику… Можно, наверное, и сменить. Тем более разная любовь бывает – между сестрой и братом, к примеру. У нас вот пара катает дедушку и внучку.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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