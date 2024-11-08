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Щербакова о ритм-танце под «Песняров»: «Эта музыка в сердцах наших соотечественников. Мы произвели нужный эффект, ради него и взяли»

Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, почему для ритм-танца выбрали «Песняров».

Ритм-танец фигуристов поставлен под «Косил Ясь конюшину».

Гончаров: Мы работали в зале, у нас было ОФП с Сергеем Сергеевичем Плишкиным. Пробовали разные варианты музыки, он много чего включал. Согласия у нас тогда не было. Но Аня сразу сказала – да, наконец-то, хочу! А я сказал «нет». «Вы что? Я хочу западный рок! Как мы без этого-то?»

Хотя в глубине души понимал, что именно такой эффект это и создаст – что на трибунах люди начнут аплодировать, кричать».

Щербакова: Тем более эта музыка в сердцах наших соотечественников. Мне кажется, на контрасте с ребятами, которые взяли западную музыку, у аудитории была совершенно иная реакция. Мы произвели нужный эффект. Ради него и взяли.

Опубликовала: Мария Величко
logoсборная России
танцы на льду
Р-Спорт
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
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