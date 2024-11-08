  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «Не пробовал четверной аксель даже на удочке, делать его смысла нет. Нужно для начала хорошо исполнять другие квады»
0

Лев Лазарев: «Не пробовал четверной аксель даже на удочке, делать его смысла нет. Нужно для начала хорошо исполнять другие квады»

Лев Лазарев рассказал, что чисто исполнял произвольную программу с пятью квадами.

Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске. Он прыгнул четверные флип, тулуп и сальхов, но упал с лутца. На втором четверном лутце судьи отметили недокрут.

«У меня были чистые прокаты с пятью четверными. Сегодня упал с первого лутца, но сумел доделать программу с пятью квадами. Я пробовал катать много разных вариантов на тренировках.

Когда есть Арсений Федотов, у меня есть большой стимул, чтобы показать все, что я тренировал. Но я конкурирую не только с ним. У меня много хороших соперников.

Песни Сергея Лазарева я не слушал и о программе под его композицию не задумывался.

Четверной аксель я не пробовал исполнять даже на удочке, на льду делать его смысла нет. Нужно для начала хорошо исполнять другие четверные», – сказал фигурист после проката.

Фигуристы пробуют квинт-прыжки! Они бесполезны на турнирах, но причина побороться есть

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов победил, опередив Лазарева на 0,11 балла, Ленков – 3-й
1653 октября, 13:33
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов лидирует после короткой программы, Лазарев – 2-й, Карартынян – 3-й
1612 октября, 15:23
Лазарев о соперничестве с Федотовым и выборе турниров: «Мне интересно с ним соревноваться, но если его не будет, я не откажусь от участия»
222 октября, 14:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алена Косторная: «Мне нравится смотреть, как катается Левито, есть в ней что-то цепляющее, завораживающее. Чуть-чуть вижу в ней себя»
1726 минут назад
Гран-при Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я. Аоки – 3-я, Лью – 4-я, Теннелл – 5-я
21358 минут назад
⚡️ Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев победил, Семков – 2-й, Карартынян – 3-й, Ковтун – 4-й, Лукин – 5-й
75сегодня, 11:28
Алена Косторная: «В России судейство строже, чем на международной арене. Минимальное пошатывание на выездах с прыжков, выбросов – жирненькие такие минусы»
41сегодня, 10:39
Елена Костылева: «Мне очень помогает поддержка тренеров. Будем работать дальше, вставлять два тройных акселя в произвольную программу»
71сегодня, 09:37
Алиса Двоеглазова: «Расстроилась не из-за второго места, а из-за самого проката. Старалась показать все лучшее, но не все получилось»
17сегодня, 09:25
Алена Принева: «Недовольна выступлениями. Сегодня была уверена, что сделаю четверные, но получились технические ошибки»
13сегодня, 09:20
Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»
35сегодня, 08:54
Гран-при Японии. Кагияма лидирует после короткой программы, Миура – 2-й, Цубои – 3-й, Грассль – 5-й, Браун – 10-й
90сегодня, 08:41
Костылева исполнила три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Красноярске, Двоеглазова упала с лутца, но сделала каскад с тулупом
38сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
4сегодня, 09:10Фото
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 20:55
🎧 Шоу «Чистый хвост»: Загитова или Медведева – чье интервью хуже? Инсайды и мнения
вчера, 20:20
Боброва о программах Бойковой и Козловского: «По моему мнению, это две олимпийские программы. Рабочая, классная, четкая короткая и интересная, катучая, сложная произвольная»
2вчера, 13:59
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
вчера, 13:30Кино
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
86 ноября, 10:56
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
55 ноября, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
215 ноября, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
65 ноября, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20