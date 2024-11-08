Лев Лазарев: «Не пробовал четверной аксель даже на удочке, делать его смысла нет. Нужно для начала хорошо исполнять другие квады»
Лазарев победил в соревнованиях юниоров на Гран-при России в Красноярске. Он прыгнул четверные флип, тулуп и сальхов, но упал с лутца. На втором четверном лутце судьи отметили недокрут.
«У меня были чистые прокаты с пятью четверными. Сегодня упал с первого лутца, но сумел доделать программу с пятью квадами. Я пробовал катать много разных вариантов на тренировках.
Когда есть Арсений Федотов, у меня есть большой стимул, чтобы показать все, что я тренировал. Но я конкурирую не только с ним. У меня много хороших соперников.
Песни Сергея Лазарева я не слушал и о программе под его композицию не задумывался.
Четверной аксель я не пробовал исполнять даже на удочке, на льду делать его смысла нет. Нужно для начала хорошо исполнять другие четверные», – сказал фигурист после проката.
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