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Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы

2 октября на Мемориале Панина юниоры выступят с короткими программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Юниоры

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляцияStudio38.

Первая разминка

1. Эдуард Карартынян

2. Арсений Федотов

3. Михаил Клепацкий

4. Александр Бородин

5. Илья Неретин

Вторая разминка

6. Макар Солодников

7. Лев Лазарев

8. Николай Колесников

9. Кирилл Визер

10. Макар Николаев

11. Платон Каблуков

Третья разминка

12. Михаил Чиняков

13. Владислав Молодкин

14. Эдуард Камоев

15. Иван Рамзенков

16. Ярослав Крегель 

17. Илья Комаров

Четвертая разминка

18. Максим Бадави

19. Герман Ленков

20. Федор Барченко-Емельянов

21. Роман Яковлев

22. Макар Донцов

23. Михаил Алексахин 

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Мемориал Панина
logoНиколай Колесников
Арсений Федотов
Лев Лазарев
Эдуард Карартынян
Иван Рамзенков
Илья Неретин
Макар Солодников
Максим Бадави
Александр Бородин
Эдуард Камоев
Платон Каблуков
Герман Ленков
Михаил Клепацкий
Михаил Алексахин
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