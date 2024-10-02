Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Рамзенков, Карартынян покажут короткие программы
2 октября на Мемориале Панина юниоры выступят с короткими программами.
Санкт-Петербург
Юниоры
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – Studio38.
Первая разминка
3. Михаил Клепацкий
4. Александр Бородин
5. Илья Неретин
Вторая разминка
6. Макар Солодников
7. Лев Лазарев
9. Кирилл Визер
10. Макар Николаев
11. Платон Каблуков
Третья разминка
12. Михаил Чиняков
13. Владислав Молодкин
14. Эдуард Камоев
15. Иван Рамзенков
16. Ярослав Крегель
17. Илья Комаров
Четвертая разминка
18. Максим Бадави
19. Герман Ленков
20. Федор Барченко-Емельянов
21. Роман Яковлев
22. Макар Донцов
23. Михаил Алексахин
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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