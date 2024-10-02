Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Карартынян, Рамзенков, Колесников выступят с произвольными программами
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Юниоры
Произвольная программа
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Эдуард Камоев
2. Макар Донцов
3. Ярослав Крегель
4. Платон Каблуков
5. Александр Бородин
Вторая разминка
6. Кирилл Визер
7. Федор Барченко-Емельянов
8. Михаил Алексахин
9. Владислав Молодкин
10. Михаил Клепацкий
Третья разминка
11. Илья Неретин
12. Макар Николаев
13. Макар Солодников
14. Роман Яковлев
15. Михаил Чиняков
16. Николай Колесников
Четвертая разминка
17. Максим Бадави
18. Иван Рамзенков
19. Герман Ленков
20. Эдуард Карартынян
21. Лев Лазарев
22. Арсений Федотов
После короткой программы
1. Арсений Федотов – 89,60
2. Лев Лазарев – 87,07
3. Эдуард Карартынян – 82,00
4. Герман Ленков – 81,78
5. Иван Рамзенков – 81,42
6. Максим Бадави – 76,19
7. Николай Колесников – 74,33
8. Михаил Чиняков – 72,89
9. Роман Яковлев – 72,14
10. Макар Солодников – 71,73
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Семененко, Дикиджи, Фролова
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