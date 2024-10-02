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Лазарев о соперничестве с Федотовым и выборе турниров: «Мне интересно с ним соревноваться, но если его не будет, я не откажусь от участия»

Фигурист Лев Лазарев высказался о соперничестве с Арсением Федотовым.

Лазарев набрал 87,07 балла за короткую программу в соревнованиях юниоров на Мемориале Панина-Коломенкина и занимает промежуточное второе место после Федотова (89,60 балла).

«Доволен прокатом, нервничал сегодня не так, как обычно. По сути, уже пятый старт со старта сезона, если считать контрольные прокаты. Доволен всем, за исключением дорожки шагов. Не сделал твиззл, это плохо, но все остальное сделал хорошо.

Больше положительных эмоций, поскольку два балла от лидера я недобрал дорожкой шагов. Если бы я сделал все идеально, можно было бы думать, где мне не хватило баллов, а так я сам виноват, что плохо сделал элемент. Думаю, что мог потерять баллы только на дорожке, больше нигде.

Не могу сказать, что специально выбирали календарь с большим количеством стартов с самого начала сезона, что это особая тактика наша. Но так получилось, на следующей неделе у меня этап Гран-при, а вот потом уже перерыв от соревнований.

На разницу в компонентах не обратил внимания. Завтра в произвольной посмотрим по контенту, хотелось бы усложняться по ходу сезона. Но выбор контента не зависит от того, кто в соперниках.

Выбирая, на каких стартах выступать, я не смотрю, кто на них еще заявлен, мне не так важно есть мой главный конкурент – Арсений Федотов – или нет. Конечно, мне интересно с ним соревноваться, но если его не будет, я не откажусь от участия.

Это тоже опыт, я заявляюсь на соревнования чтобы еще раз откатать программу, что-то улучшить из того, что не получилось на предыдущем старте», – сказал Лазарев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
Арсений Федотов
Лев Лазарев
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