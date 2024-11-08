Костылева исполнила три квада в произвольной на юниорском Гран-при России в Красноярске, Двоеглазова упала с лутца, но сделала каскад с тулупом
Елена Костылева сделала три квада на юниорском Гран-при России в Красноярске.
Сегодня фигуристки представили произвольные программы.
Костылева исполнила тройной аксель с ошибкой на приземлении, четверной тулуп, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной лутц.
Двоеглазова упала с четверного лутца, сделала четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп с ошибкой, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости