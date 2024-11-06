Гран-при России. «Красноярье». КМС. Костылева, Двоеглазова, Принева, Тихонова, Лебедева выступят с короткими программами

Костылева и Двоеглазова представят короткие программы на Гран-при в Красноярке.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25 4-й этап «Красноярье» Красноярск Девушки Короткая программа Начало – 13:50 по московскому времени (7 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Полина Тихонова 2. Маргарита Энкина 3. Ульяна Голубева 4. Ярослава Иванова 5. Агата Морозова Вторая разминка 6. Алена Кривоносова 7. Анастасия Каменяр 8. Ксения Фомушкина 9. София Буза 10. Маргарита Бельских 11. Мария Котова Третья разминка 12. Дарья Романенко 13. Алена Принева 14. Алиса Двоеглазова 15. Яна Анашкина 16. Милана Лебедева 17. Елена Костылева Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин