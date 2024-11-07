Гран-при России. «Красноярье». КМС. Двоеглазова, Костылева, Лебедева, Принева и Котова выступят с произвольными программами
Соревнования в Красноярске пройдут 8 ноября.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
Красноярск
Девушки, КМС, произвольная программа
Начало – 8:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Каменяр
2. Ярослава Иванова
3. Ульяна Голубева
4. Ксения Фомушкина
5. София Буза
Вторая разминка
6. Маргарита Бельских
7. Дарья Романенко
8. Агата Морозова
9. Маргарита Энкина
10. Алена Кривоносова
11. Яна Анашкина
Третья разминка
12. Полина Тихонова
13. Алена Принева
14. Мария Котова
15. Милана Лебедева
16. Елена Костылева
17. Алиса Двоеглазова
После короткой программы
1. Алиса Двоеглазова – 72,70
2. Елена Костылева – 71,74
3. Милана Лебедева – 66,15
4. Мария Котова – 65,32
5. Алена Принева – 64,04
6. Полина Тихонова – 63,95
7. Яна Анашкина – 59,72
8. Алена Кривоносова – 58,58
9. Маргарита Энкина – 56,78
10. Агата Морозова – 55,60
11. Дарья Романенко – 53,29
12. Маргарита Бельских – 52,13
13. София Буза – 51,40
14. Ксения Фомушкина – 48,02
15. Ульяна Голубева – 45,85
16. Ярослава Иванова – 36,72
17. Анастасия Каменяр – 26,76
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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