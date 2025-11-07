  • Спортс
  • Ксения Синицына: «На Гран-при в Магнитогорске Петросян очень переживала за произвольную. Сказала ей: «Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают»
12

Ксения Синицына: «На Гран-при в Магнитогорске Петросян очень переживала за произвольную. Сказала ей: «Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают»

Фигуристка Синицына рассказала об общении с Петросян на Гран-при в Магнитогорске.

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пообщалась с Аделией Петросян в раздевалке на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«С Аделией очень приятно разговаривать. Перед произволкой в Магнитогорске мы в раздевалке с ней были – я уже откатала, она последняя выступает.

Она сняла коньки и говорит: «Ксюш, я че-то так волнуюсь, так переживаю, никогда такого не было, меня даже трясет». Я такая: «Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают, тебя никто не закидает камнями. Ты сюда приехала, ты уже молодец, ты уже звездочка для нас». Она очень переживала за произвольную программу, прям ходила и нервничала.

Она и бойкая, и в то же время человек прямой. Я-то уже расслабленная, мне уже хорошо, я откатала. Уже осознанность включила и говорю: «[От этого] ничего не зависит, ничего не поменяется, просто делай свое дело», – сказала Синицына в шоу «Каток».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
Звезды Магнитки
logoСерия Гран-при России
logoКсения Синицына
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
