Nebelhorn Trophy. Васильев, Франджипани, Ямамото и Городницкий выступят с произвольными программами
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:15 по московскому времени
Первая разминка
3. Никита Старостин (Германия)
Вторая разминка
6. Бурак Демирбога (Турция)
7. Маттео Нальбоне (Италия)
8. Максим Наумов (США)
9. Эндрю Торгашев (США)
10. Ро Ен Мен (КНДР)
Третья разминка
11. Яри Кесслер (Хорватия)
12. Диас Жиренбаев (Казахстан)
13. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
14. Лев Винокур (Израиль)
15. Роман Садовский (Канада)
16. Георгий Рештенко (Чехия)
Четвертая разминка
17. Уэсли Чу (Канада)
18. Эдвард Эпплби (Великобритания)
19. Марк Городницкий (Израиль)
20. Сота Ямамото (Япония)
21. Габриэле Франджипани (Италия)
22. Денис Васильев (Латвия)
Положение после короткой программы
1. Денис Васильев (Латвия) – 83,78
2. Габриэле Франджипани (Италия) – 79,18
3. Сота Ямамото (Япония) – 79,00
4. Марк Городницкий (Израиль) – 74,04
5. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 74,02
6. Уэсли Чу (Канада) – 73,46
7. Георгий Рештенко (Чехия) – 72,86
8. Роман Садовский (Канада) – 71,99
9. Лев Винокур (Израиль) – 70,61
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 69,81
11. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 69,60
12. Яри Кесслер (Хорватия) – 69,59
13. Ро Ен Мен (КНДР) – 65,74
14. Эндрю Торгашев (США) – 63,92
15. Максим Наумов (США) – 63,01
16. Маттео Нальбоне (Италия) – 61,18
17. Бурак Демирбога (Турция) – 59,98...
20. Никита Старостин (Германия) – 56,32
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
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