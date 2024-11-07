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Екатерина Боброва: «Петросян выходит, и она на льду киллер — в хорошем смысле этого слова, насколько это возможно»

Екатерина Боброва назвала Аделию Петросян «киллером на льду».

Петросян одержала победу на этапе Гран-при России «Идель». 

«Какой же невероятной стала Аделия Петросян! Она так изменилась относительно прошлого сезона. Она повзрослела, похорошела. Мне даже немножко обидно, что она так на себя злится, что у нее не получается сделать стопроцентную работу.

Я понимаю ее, очень хочется ее поддержать, но есть впечатление, что она ни на толику секунды не дает себе расслабиться и порадоваться за то, что она сделала.

Такой стержень у нее в этом сезоне! В старом интервью Евгения Плющенко была очень хорошая фраза, которая мне очень запала: «Когда ты выходишь на лед, ты должен быть киллером». Вот Петросян выходит, и она на льду киллер — в хорошем смысле этого слова, насколько это возможно», — сказала Боброва.

«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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женское катание
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