Фигурка со странностями: второе место = последнее. Главное о Гран-при в Казани

Второй этап фигурного Гран-при получился противоречивым: победители грустили, а пьедестал собирался целиком не всегда.

Ниже – главное о соревнованиях фигуристов в Казани.

Что скажет Сихарулидзе про интерес к фигурному катанию?

Неделю назад босс нашей фигурки Антон Сихарулидзе был в восторге от спроса :

«За два дня наши соревнования в Магнитогорске посетили 20 тысяч человек. Это феноменальные цифры. Тем, кто говорит о том, что интерес к фигурному катанию падает, надо включить телевизор, посмотреть на трибуны».

Увы, Казань в этом смысле остудила: арена на 3500 кресел и близко не заполнилась ни в рабочую субботу...

... ни в воскресенье.

Даже в кульминации мужского турнира оставались свободные островки.

Об этом Сихарулидзе, наверное, промолчит.

Хотя очевидно, что интерес к фигурке по стране неоднороден, зависит и от города, и от персон: в той же Казани охотно собирались на Валиеву, а вот на Лутфуллина – пока нет, выбрали другие развлечения.

А Магнитогорск, как и Омск, по части спроса на фигурку не особо показателен: там пойдут на плюс-минус любое спортивное зрелище национального уровня – за счет новизны события и неизбалованности публики.

Неполный пьедестал в парном катании – нонсенс

В Казани соревновались только Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина – Артем Грицаенко. Бронза не досталась никому – как тут обойтись без флэшбеков на Игры БРИКС .

Упражняться можно долго: участников было меньше, чем судей. Или например: соревнования в короткой программе по чистому времени на всех длились меньше, чем 6-минутная разминка. Да, это стечение обстоятельств: по здоровью выбыли два дуэта. Но 4 пары в Магнитогорске, 4 (потенциально) пары в Казани – тоже, мягко говоря, не россыпь.

И вообще, с составами на этапы сплошная головоломка: скажем, в Магнитогорске выступило 12 танцевальных дуэтов, в Казани – 0, а в Красноярске через неделю снова ожидается 12. С парами выходит равномернее, но скромнее – при этом именно парное катание преподносится как самое страдающее от изоляции.

Федерация нашла решение и перед этим сезоном сократила количество этапов Гран-при с шести до пяти, чтобы вроде как обострить конкуренцию (не только для пар – для всех видов).

Конкуренция обострилась настолько, что второе место равняется последнему.

Стоит ли удивляться, что Бойкова с Козловским бьют тревогу:

● сначала предлагают выступать чаще;

● в Казани прямо говорят о кризисе вида.

Ах да, в Казани они уверенно выиграли, несмотря на помарки. Дело в том, что соперники допустили грубую ошибку на поддержке – из-за Грицанко. А после проката Осокина посмотрела на партнера так, будто бы он только что произнес: сок, в котором варится наше фигурное катание, вкусный .

Впрочем, вторую строку эта пара удержала.

Ученицы Тутберидзе снова покоряют ультра-си

На первом этапе в Магнитогорске был фестиваль зрелого женского катания во главе с Анной Фроловой – без суперпрыжков и даже без попыток. Но уже в Казани штаб Этери Тутберидзе напомнил, что ультра-си все еще важны.

Аделия Петросян исполнила тройной аксель в короткой, потом его же и четверной тулуп в произвольной.

И хоть ей самой прокат не понравился (а ведь работала она почему-то как собака ), статистика удачных приземлений уже лучше, чем в прошлом году. Тогда за два этапа на плюсы получилось всего два прыжка ультра-си из 7. Сейчас – 3 из 4.

«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?

Дарья Садкова поддержала подругу по группе – прыгнула четверной тулуп. После провала в короткой она в стиле Адама Сяо Хим Фа вспорхнула с 7-го места в топ-3.

Новый Ветлугин – со старшими квадами!

У харизматичного Матвея большой дебют под руководством Евгения Рукавицына – локальный был несколько недель назад на Кубке Санкт-Петербурга.

Уже выглядит интересно и породисто – и по нарядам, и по музыке, и по тактике.

Ветлугин после ухода от Алексея Мишина присматривается к старшим квадам – флипу и лутцу, пока вполне достойно (выходит примерно через раз). Стиль тоже при нем – программы под Леонида Агутина и Робби Уильямса точно запоминаются и в ближайшие недели/месяцы поднимут зал.

С набором из трех квадов на две программы Матвей вряд ли поборется за призы на ЧР, но как будто его творческое кредо в другом:

«Это моя мечта – чтобы трибуны пели вместе в короткой программе. Скажем, на 12-тысячнике в Омске, чтобы все подпевали Леониду Агутину… Было бы неплохо вместо баннеров раздать зрителям слова. Мне хотелось бы давать эмоции – себе, вам. Оставаться в памяти».

Дикиджи против Лутфуллина – все решили компоненты

Удивительно, но Ветлугин – не самый компонентный фигурист казанского этапа, им стал Владислав Дикиджи . Этот сезон он начинает не в статусе дерзкого новичка, а как один из лидеров сборной.

По технике все так же в порядке, как и раньше, да и во второй оценке Влад заметно вырос: за его размашистыми движениями руками и долгими заходами на прыжки судьи увидели прогресс в презентации.

Именно вторая оценка спасла Дикиджи от поражения. В конце произвольной он сдвоил лутц, заставляя зрителей вспоминать упущенное золото чемпионата России. Но тут обошлось – все-таки четыре квада помогли выиграть этап.

На столько же четверных зашел и Глеб Лутфуллин . Правда, он пока не дотягивает в других элементах и второй оценке. Но сам Глеб теперь еще больше верит в себя – и не потому, что не считается с остальными, а наоборот:

«У меня серебро с золотым отливом. У меня великие соперники. Я понимаю, что я могу не только с ними не только бороться, но их обыгрывать».

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф