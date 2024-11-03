«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?
Аделия Петросян выиграла Гран-при в Казани, но совсем не рада.
Лучшая фигуристка России (и, скорее всего, мира) очень строга к себе.
Злилась после проката, хотя победила с запасом
Петросян победила на втором этапе российской серии Гран-при. За две программы сделала три элемента ультра-си – тройной аксель в короткой, тройной аксель и четверной тулуп в произвольной.
Но выйдя со льда после финального проката, злилась на себя. В трансляции было слышно, как Аделия жалуется Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову: «Это несправедливо… (потом неразборчиво). Работала как собака».
В неразборчивой фразе слышится «я весь месяц». И судя по флеш-интервью Максиму Транькову – так и есть. Петросян, как и накануне после короткой программы, не искрилась оптимизмом и продолжала корить себя:
Видео Первого канала (выход со льда – на 5:10)
«Сегодня я волновалась меньше. Видимо, зря. Надо было волноваться больше. Что-то меня начало шатать с самого начала проката. Не знаю, как получился аксель – мне не очень понравился. Дальше опять бабочка на тулупе. Я уже не знаю, что с собой сделать. Мне казалось, за этот месяц я с собой сделала все, чтобы не делать бабочки. Но, видимо, надо что-то еще сделать. Дальше были всякие помарки.
Вроде много работала. Я думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим. Конечно, победа – это важно. Мне отчасти помогла короткая программа. Но надо работать и работать, чтобы прокаты были чистые».
Про тяжелую работу накануне соревнований говорил и Глейхенгауз: «Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведет к результату, и здесь не будет никаких бабочек».
Петросян – не лучшая по технике, потому что потеряла каскад
Но бабочки все-таки были – вероятно, это больше всего расстроило Петросян. Произвольную она начала с трикселя. И хоть сама Аделия не в восторге от прыжка, судьям понравилось – оценили на плюсы. А вот потом случилась бабочка на тулупе, и, как следствие – потерянный каскад.
После неудачи Аделия изменилась в лице и на следующий прыжок шла предельно сосредоточенной – в итоге четверной тулуп получился со второй попытки. Из заметных ошибок дальше последовало только неуверенное приземление на флипе.
В дорожке шагов Петросян не дотянула до четвертого уровня (поставили третий), но в остальном – без серьезных сбоев: прекрасные вращения, лучшие компоненты дня.
У Аделии огромный запас во второй оценке. У Вероники Яметовой, ставшей второй в этом показателе, 68,49 балла. У Петросян – 74,36. Дарью Садкову она опередила и вовсе на 10 баллов.
Хотя Садкова лучшая в технике. После срыва в короткой, она собралась на произвольную и пошла на два четверных тулупа: первый (в каскаде с двойным) получился чисто, на сольном коснулась льда рукой.
По базе Петросян заметно отстала – на 7,26 балла меньше, чем у Садковой. Благодаря оценкам по шкале GOE отставание сократилось до 3,12. Но отсутствие одного из каскадов, конечно, сильно повиляло на оценку.
Во время объявления оценок Аделия не радовалась, хотя победила очень уверенно – опередила Яметову на 20 баллов.
Теперь с новыми силами Петросян настраивается на московский этап – с 13 по 17 ноября.
«Вообще нет удовлетворения от проката. Покритиковать я могу себя за гораздо большее, чем похвалить. Сегодня даже на судей не смотрела, была сама в себе. Никак не могу получить удовольствие от проката. Надеюсь, на этапе в Москве получится».
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Идель»
Казань
Итоговое положение
1. Аделия Петросян – 241,55
2. Вероника Яметова – 220,84
3. Дарья Садкова – 210,63
4. Софья Важнова – 202,34
5. Камилла Нелюбова – 188,95
6. Людмила Фурсова – 188,49
Произвольная программа
1. Аделия Петросян – 155,88
2. Дарья Садкова – 149,39
3. Вероника Яметова – 146,44
4. Софья Важнова – 134,04
5. Людмила Фурсова – 126,99
6. Камилла Нелюбова – 124,82
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Все-таки школы разные, это видно. Видно кто работает, а кто нет.
Вообще, Петросян - одна из самых неудачливых фигуристок, наряду с Муравьёвой. Возможно, только Валиевой не повезло ещё сильнее. Сейчас третий сезон по взрослым, если отсчитывать по старому цензу. Больше 3 мало кто держится на высоком уровне. Она сейчас сильна, но этот третий сезон в изоляции. А уже чувствует, что не так всё удаётся, как ей бы хотелось. И вопрос большой, что будет в 4-ом сезоне. Хотя конкуренция и ниже.