«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?

Аделия Петросян выиграла Гран-при в Казани, но совсем не рада.

Лучшая фигуристка России (и, скорее всего, мира) очень строга к себе.

Злилась после проката, хотя победила с запасом

Петросян победила на втором этапе российской серии Гран-при. За две программы сделала три элемента ультра-си – тройной аксель в короткой, тройной аксель и четверной тулуп в произвольной.

Но выйдя со льда после финального проката, злилась на себя. В трансляции было слышно, как Аделия жалуется Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову: «Это несправедливо… (потом неразборчиво). Работала как собака».

В неразборчивой фразе слышится «я весь месяц». И судя по флеш-интервью Максиму Транькову – так и есть. Петросян, как и накануне после короткой программы, не искрилась оптимизмом и продолжала корить себя:

Видео Первого канала (выход со льда – на 5:10)

«Сегодня я волновалась меньше. Видимо, зря. Надо было волноваться больше. Что-то меня начало шатать с самого начала проката. Не знаю, как получился аксель – мне не очень понравился. Дальше опять бабочка на тулупе. Я уже не знаю, что с собой сделать. Мне казалось, за этот месяц я с собой сделала все, чтобы не делать бабочки. Но, видимо, надо что-то еще сделать. Дальше были всякие помарки.

Вроде много работала. Я думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим. Конечно, победа – это важно. Мне отчасти помогла короткая программа. Но надо работать и работать, чтобы прокаты были чистые».

Про тяжелую работу накануне соревнований говорил и Глейхенгауз: «Мы работали, немножко изменили и подготовку, и прокаты делали в другом режиме. Поэтому надеюсь, что это приведет к результату, и здесь не будет никаких бабочек».

Петросян – не лучшая по технике, потому что потеряла каскад

Но бабочки все-таки были – вероятно, это больше всего расстроило Петросян. Произвольную она начала с трикселя. И хоть сама Аделия не в восторге от прыжка, судьям понравилось – оценили на плюсы. А вот потом случилась бабочка на тулупе, и, как следствие – потерянный каскад.

После неудачи Аделия изменилась в лице и на следующий прыжок шла предельно сосредоточенной – в итоге четверной тулуп получился со второй попытки. Из заметных ошибок дальше последовало только неуверенное приземление на флипе.

В дорожке шагов Петросян не дотянула до четвертого уровня (поставили третий), но в остальном – без серьезных сбоев: прекрасные вращения, лучшие компоненты дня.

У Аделии огромный запас во второй оценке. У Вероники Яметовой, ставшей второй в этом показателе, 68,49 балла. У Петросян – 74,36. Дарью Садкову она опередила и вовсе на 10 баллов.

Хотя Садкова лучшая в технике. После срыва в короткой, она собралась на произвольную и пошла на два четверных тулупа: первый (в каскаде с двойным) получился чисто, на сольном коснулась льда рукой.

По базе Петросян заметно отстала – на 7,26 балла меньше, чем у Садковой. Благодаря оценкам по шкале GOE отставание сократилось до 3,12. Но отсутствие одного из каскадов, конечно, сильно повиляло на оценку.

Во время объявления оценок Аделия не радовалась, хотя победила очень уверенно – опередила Яметову на 20 баллов.

Теперь с новыми силами Петросян настраивается на московский этап – с 13 по 17 ноября.

«Вообще нет удовлетворения от проката. Покритиковать я могу себя за гораздо большее, чем похвалить. Сегодня даже на судей не смотрела, была сама в себе. Никак не могу получить удовольствие от проката. Надеюсь, на этапе в Москве получится».

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Идель»

Казань

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 241,55

2. Вероника Яметова – 220,84

3. Дарья Садкова – 210,63

4. Софья Важнова – 202,34

5. Камилла Нелюбова – 188,95

6. Людмила Фурсова – 188,49

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 155,88

2. Дарья Садкова – 149,39

3. Вероника Яметова – 146,44

4. Софья Важнова – 134,04

5. Людмила Фурсова – 126,99

6. Камилла Нелюбова – 124,82

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид