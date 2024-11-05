Леонова о Петросян: «Даже с недочетами это космическое катание. Абсолютно одаренная девочка, которая имеет все, чтобы выиграть Олимпийские игры»

Алена Леонова назвала «космическим» катание фигуристки Аделии Петросян.

3 ноября Петросян выиграла этап Гран-при России в Казани (241,55 балла).

«Если мы берем женское одиночное в Казани, то, безусловно, это Аделия Петросян. Даже с какими-то недочетами это какое-то нереальное, космическое катание. Абсолютно одаренная девочка, которая имеет в себе буквально все, все аспекты, которые важны для того, чтобы выиграть Олимпийские игры.

Мне очень понравилось. Не потому, что она сильно прыгает, она повзрослела, с каждым годом лучше и лучше становится. Это очень заслуживает уважения в первую очередь. Мне очень за нее радостно, она довольно-таки срывная, мне хотелось, чтобы она хорошо откаталась», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова .