Аделия Петросян: «В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла»

Аделия Петросян призналась, что часто обесценивает свои достижения.

Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани, но осталась недовольна прокатом произвольной программы.

«В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра я снова буду на катке, а сегодня – просто СПАСИБО за все, что у меня есть.

Благодарю публику Казани за эмоции, поддержку и милые игрушки. Медаль второго этапа гран-при России вот такая симпатичная», – написала чемпионка России в телеграм-канале.

«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?