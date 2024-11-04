Аделия Петросян: «В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла»
Аделия Петросян призналась, что часто обесценивает свои достижения.
Фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Казани, но осталась недовольна прокатом произвольной программы.
«В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра я снова буду на катке, а сегодня – просто СПАСИБО за все, что у меня есть.
Благодарю публику Казани за эмоции, поддержку и милые игрушки. Медаль второго этапа гран-при России вот такая симпатичная», – написала чемпионка России в телеграм-канале.
«Это несправедливо, я работала как собака». Почему лучшая фигуристка мира не рада победе?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Аделии Петросян
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