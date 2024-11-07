Боброва о поражении Гиньяр и Фаббри на Гран-при во Франции: «Началась масштабная работа к Олимпиаде монреальской команды»

Боброва считает, что Гиньяр и Фаббри должны были победить на Гран-при во Франции.

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри допустили ряд ошибок в произвольном танце на этапе Гран-при во французском Анже и уступили по сумме двух программ французам Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо, которые тренируются в Канаде у Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра.

«Не должны были итальянцы проигрывать. Все знают прекрасно внутреннюю кухню танцев на льду. Там должна была быть «грибовая» вторая оценка, которая бы их вытянула, и еще плюсики за остальные элементы. И мы приходим к абсолютно четкому логическому объяснению: судейская бригада была не их. Вот и все. Такое бывает.

Я знаю случай в танцевальной истории, когда спортсмены должны были ехать на старт, заявились на него, а потом, когда тренеры узнали судейскую бригаду, они оттуда снялись. Только потому, что они понимали, что они приедут туда и, видя список участников, этим и этим проиграют. Эта история заранее прописана.

Но здесь, даже если Барбара (Фузар-Поли, тренер итальянцев – Sports) знала судейскую бригаду, нельзя было сняться, потому что не было бы второго этапа. Возвращаясь к началу нашего разговора про них, я подозреваю, что они могли знать расклад и поэтому их трясло. Это не проиграть этап Чок – Бейтс в Америке, условно. Это проиграть французам, которым они вообще не должны проигрывать.

А сейчас отойдем и посмотрим на картинку шире. Началась масштабная работа к Олимпийским играм монреальской команды, чтобы запихнуть все свои три пары на пьедестал. Поэтому итальянцев нужно опускать, потому что итальянцы в первую очередь претендуют на тройку у себя дома. Это танцы на льду, что еще сказать», — сказала Екатерина Боброва.