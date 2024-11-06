Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров, Шегай и Шадерков, Москалева и Родзянов покажут произвольная программы
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Валерия Петрова – Павел Божко
2. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
3. Мария Липнягова – Егор Дмитриев
Вторая разминка
4. Таисия Горнякова – Никита Финохин
5. Виктория Двинина – Виктор Потапов
6. Варвара Черемных – Андрей Рудь
Третья разминка
7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
8. Анна Москалева – Артем Родзянов
9. Майя Шегай – Андрей Шадерков
10. Таисия Щербинина – Артем Петров
После короткой программы
1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,73
2. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 60,56
3. Анна Москалева – Артем Родзянов – 58,79
4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,59
5. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 56,15
6. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 55,40
7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 51,05
8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 47,86
9. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 46,51
10. Валерия Петрова – Павел Божко – 42,69
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий