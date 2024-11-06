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Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров, Шегай и Шадерков, Москалева и Родзянов покажут произвольная программы

7 ноября юниорские пары разыграют медали на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

4-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 11:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Валерия Петрова – Павел Божко

2. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев

3. Мария Липнягова – Егор Дмитриев

Вторая разминка

4. Таисия Горнякова – Никита Финохин

5. Виктория Двинина – Виктор Потапов

6. Варвара Черемных – Андрей Рудь

Третья разминка

7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

8. Анна Москалева – Артем Родзянов

9. Майя Шегай – Андрей Шадерков

10. Таисия Щербинина – Артем Петров

После короткой программы

1. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,73

2. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 60,56

3. Анна Москалева – Артем Родзянов – 58,79

4. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,59

5. Варвара Черемных – Андрей Рудь – 56,15

6. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 55,40

7. Таисия Горнякова – Никита Финохин – 51,05

8. Мария Липнягова – Егор Дмитриев – 47,86

9. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 46,51

10. Валерия Петрова – Павел Божко – 42,69

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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logoСерия Гран-при России
Красноярье
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