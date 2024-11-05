Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров, Ходыкина и Белкин, Двинина и Потапов представят короткие программы
6 ноября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
4-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
Таисия Горнякова – Никита Финохин
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Мария Липнягова – Егор Дмитриев
Анна Москалева – Артем Родзянов
Валерия Петрова – Павел Божко
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Варвара Черемных – Андрей Рудь
Майя Шегай – Андрей Шадерков
Таисия Щербинина – Артем Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам станет известно после жеребьевки.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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