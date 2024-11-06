Фото
28

Кондитер о торте на день рождения Плющенко: «Высота – 3 метра, вес – 200 кг. Стоимость – более 2 млн рублей»

Кондитер Марина Синицкая назвала стоимость торта на день рождения Евгения Плющенко.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 42 года. В этот день Плющенко вышел на лед своего шоу «Щелкунчик».

«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток.

Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Это самое важное – видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу.

После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект», – рассказала Синицкая.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Страсти
logoЕвгений Плющенко
logoфото
logoЯна Рудковская
деньги
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рудковская – Загитовой: «Давай сыграем в пари. Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов, я запрошу твои цифры, и сравним»
2974 ноября, 13:15
Рудковская – Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки» – это факт»
1914 ноября, 12:30
Загитова о своем шоу и словах Рудковской: «Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. Цифры не врут»
313 ноября, 10:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами
246 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Щербинина и Петров, Ходыкина и Белкин, Двинина и Потапов представят короткие программы
446 минут назад
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
1751 минуту назад
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
139вчера, 06:00
Министр спорта Татарстана об этапе Гран-при в Казани: «Задумались о том, чтобы в будущем устраивать эти соревнования на «Татнефть Арене»
13вчера, 20:12
Анна Щербакова: «Спокойно отношусь к критике, но из-за спортивного максимализма порой слишком увлекаюсь самокопанием»
69вчера, 17:49
Даниелян о группе Рукавицына: «Мне настолько комфортно, я с таким удовольствием каждый день выхожу на тренировки, что лучше быть не может»
17вчера, 17:19
Надежда Стрелец об интервью с Загитовой: «Никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину. Операторы во время съемки поплыли»
230вчера, 17:03
Алена Леонова: «Если Губанова допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем остальным»
19вчера, 15:30
Луна Хендрикс планирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе
10вчера, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
3вчера, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
25вчера, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
6вчера, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
1984 ноября, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
414 ноября, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
24 ноября, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
53 ноября, 11:30
Загитова о критике спортсменов в адрес тренеров: «Это не нужно выводить на всеобщее обозрение. Ты должен быть благодарный за все, что команда сделала для тебя»
183 ноября, 11:10
Владислав Дикиджи: «Автомобиль – это моя мечта. Я хотел в своем молодом возрасте приобрести машину, галочку такую поставить»
52 ноября, 20:34