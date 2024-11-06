Кондитер о торте на день рождения Плющенко: «Высота – 3 метра, вес – 200 кг. Стоимость – более 2 млн рублей»
3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 42 года. В этот день Плющенко вышел на лед своего шоу «Щелкунчик».
«Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток.
Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Это самое важное – видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу.
После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект», – рассказала Синицкая.
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